سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 4.43324 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.366% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.600% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 4.43611 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 4.33859 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.388%.