سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى البولا البوتسوانانية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GY$1 GYD = 0.06756 BWP

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سجل أسعار صرف دولار غيانا إلى إلى البولا البوتسوانانية

1 GYD إلى BWPآخر 7 أيام
الأعلى0.0676
الأدنى0.0652
المتوسط0.0665
التغيير0.28%

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.0675586 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.0677022 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0651071 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.531%.

GYD إلى BWP مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert دولار غيانا to بولا بوتسواني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert دولار غيانا to بولا بوتسواني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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