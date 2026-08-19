سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.00806706 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.367% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.00811653 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00805487 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.168%.