سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.00812513 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.097% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.00813039 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.00811608 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.103%.