سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 4.44261 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.059% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.202% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 4.46091 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.378 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.756%.