سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Zmw حاليًا 2.45931 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.503% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 2.48182 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.45544 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.