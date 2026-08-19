سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 2.13175 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.394% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 2.13419 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.10914 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.401%.