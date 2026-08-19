سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى لساموا تالاس حاليًا 0.356052 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.158% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.357034 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.355193 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.244%.