سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 3432.95 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.030% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.186% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 3437.86 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3413.62 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.312%.