سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 4.34413 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.230% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.100% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 4.35649 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 4.32174 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.201%.