سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.167458 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.091% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.307% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.167987 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.167277 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.126%.