سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 788.593 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.094% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.783% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 792.18 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 782.466 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.