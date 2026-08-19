سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البالبو البنمي

هل تبحث عن أسعار صرف GTQ التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الكيتزال الغواتيمالي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الكيتزال الغواتيمالي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.1311 PAB

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البالبو البنمي

1 GTQ إلى PABآخر 7 أيام
الأعلى0.1312
الأدنى0.1311
المتوسط0.1311
التغيير-0.02%

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البالبو البنمي حاليًا 0.131134 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.022% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البالبو البنمي بين أعلى مستوى 0.131206 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.131117 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.035%.

GTQ إلى PAB مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة GTQ

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to بالبوا بنمي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PAB كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to بالبوا بنمي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PAB كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر