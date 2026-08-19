سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.0504537 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.058% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.083% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.0505117 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0504471 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.079%.