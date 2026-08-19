سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 20.0845 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.299% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 20.0892 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 20.0051 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.184%.