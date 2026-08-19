سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 6.16048 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.029% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.224% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 6.20596 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 6.15305 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.257%.