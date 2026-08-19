سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 564.197 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.099% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 564.754 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 562.585 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.330%.