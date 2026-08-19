سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 183.305 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.245% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 186.756 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 183.305 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.590%.