سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 41.3744 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.200% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.317% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 41.5058 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 40.9116 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.317%.