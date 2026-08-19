سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 0.883979 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.040% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 0.884931 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.883525 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.046%.