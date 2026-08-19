سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى بدولارات بروني دار السلام

هل تبحث عن أسعار صرف GTQ التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الكيتزال الغواتيمالي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الكيتزال الغواتيمالي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.1675 BND

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سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بدولارات بروني دار السلام

1 GTQ إلى BNDآخر 7 أيام
الأعلى0.1679
الأدنى0.1675
المتوسط0.1677
التغيير-0.24%

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.167478 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.079% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.295% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.167987 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.167277 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.188%.

GTQ إلى BND مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة GTQ

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دولار بروني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BND كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دولار بروني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BND كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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