سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.22138 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.455% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.222669 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.220965 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.175%.