سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.222914 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.016% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.2231 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.222865 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.065%.