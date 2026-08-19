سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 196.045 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.482% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.246% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 196.084 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 195.075 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.301%.