سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 47.8782 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.065% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.175% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 48.0272 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 47.7414 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.269%.