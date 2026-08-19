سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 0.0134901 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.027% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.135% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 0.0135394 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.0134816 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.270%.