سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 0.300552 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.222% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.346% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 0.301913 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.299948 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.489%.