سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.00363046 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.107% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.985% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.00367182 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.00361827 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.311%.