سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الليرة التركية حاليًا 0.00545598 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.344% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 0.00545971 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.00543235 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.178%.