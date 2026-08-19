سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 0.00377253 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.261% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 0.00378305 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00375274 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.169%.