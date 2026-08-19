سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.00184984 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.399% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.00185226 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00183107 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.396%.