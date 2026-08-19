سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.00431243 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.123% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.367% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.00431646 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00428393 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.557%.