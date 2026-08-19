سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى سانت هيلينا باوند
هل تبحث عن أسعار صرف GNF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Guinean franc السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Guinean franc عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Guinean franc إلى إلى سانت هيلينا باوند
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GNF إلى SHP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0001
|الأدنى
|0.0001
|المتوسط
|0.0001
|التغيير
|-0.26%
يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.0000842014 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.292% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.0000845705 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000839997 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.155%.
GNF إلى SHP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Guinean franc to جنيه سانت هيليني
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هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Guinean franc to جنيه سانت هيليني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GNF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SHP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.