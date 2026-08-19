سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.00162657 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.860% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.445% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.00166787 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.00156647 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.898%.