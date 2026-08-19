سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 0.011539 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.394% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 0.0115983 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0115133 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.197%.