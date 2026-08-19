سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.000504369 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.269% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.092% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.000504835 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000503015 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.310%.