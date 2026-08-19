سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 0.00417914 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.326% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.361% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 0.00419885 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00417914 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.287%.