سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 0.00605096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.151% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.242% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 0.00608042 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00604184 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.291%.