سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 0.00105805 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.061% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.189% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 0.00106151 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00105415 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.233%.