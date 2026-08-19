سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 0.0205907 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.381% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 0.0206734 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0205801 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.424%.