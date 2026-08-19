سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى كيرغيستاني سومز

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى كيرغيستاني سومز حاليًا 0.00995664 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى كيرغيستاني سومز بين أعلى مستوى 0.00996108 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.00995664 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.019%.