سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 0.00306015 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.026% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 0.00306015 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00305467 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.153%.