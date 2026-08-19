سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 0.000892811 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.075% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 0.000893565 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000892765 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.022%.