سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.000297169 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.057% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.266% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.000298237 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000297169 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.161%.