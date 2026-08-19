سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.00025311 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.137% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.037% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.000253637 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.000252232 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.321%.