سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.00574872 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.539% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.432% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.00575777 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.00567138 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.