سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 0.0151206 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.051% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.116% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 0.0151434 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0151048 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.106%.