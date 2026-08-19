سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 0.00237731 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.109% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.721% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 0.00239512 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.00237529 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.135%.