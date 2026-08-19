سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 0.0511198 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.122% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.114% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 0.051211 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0508591 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.308%.