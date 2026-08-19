سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 0.105583 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.348% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.469% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 0.105651 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.103462 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.388%.